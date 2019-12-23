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КХЛ

Фазель извинился за ошибку с российским гимном на матче КХЛ в Давосе

Вместо российского гимна была поставлена "Патриотическая песня" композитора Михаила Глинки

ДАВОС /Швейцария/, 23 декабря. /ТАСС/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель от лица организаторов принес извинения за ошибку с гимном России на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который проходит в швейцарском Давосе. Об этом Фазель рассказал на пресс-конференции.

Вместо российского гимна была поставлена "Патриотическая песня" композитора Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна России после распада СССР в 1991 году и до 2000 года. После ошибки организаторов болельщики российских команд исполнили национальный гимн без общего музыкального сопровождения.

"Извините нас за ситуацию с гимном. Техническая ошибка", - сказал Фазель.

Встреча между "Салаватом Юлаевым" и "Ак Барсом" проходит в Давосе в эти минуты. После двух периодов счет равный - 3:3.

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"Салават Юлаев" в овертайме победил "Ак Барс" в вынесенном матче КХЛ
Встреча, проходившая в Давосе, завершилась со счетом 4:3
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