Кадыров недоволен поддержкой ФК "Ахмат" болельщиками

ГРОЗНЫЙ, 24 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что несколько месяцев не посещает домашние матчи футбольного клуба "Ахмат", поскольку чеченские болельщики не умеют поддерживать свою команду. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции на площадке ЧГТРК "Грозный".

"Не посещаю домашние матчи футбольного клуба "Ахмат", потому что мне бывает очень обидно, когда я вижу наших болельщиков. Они так болеют, как будто я их заставляю, не поддерживают. Я даже когда дома смотрю футбол, смотрю стоя, волнуюсь, переживаю. [А на стадион] молодые пацаны не просто приехали. Мы отправили за ними автобусы, создали все условия. Не болеют, как надо", - отметил Кадыров.

Он также не в восторге от игры футболистов Адлана Кацаева и Заура Садаева. "Они ругаются с тренерами и ничего больше. А Ризван Уциев настоящий патриот, у него болит сердце за Чеченскую Республику и футбол. Ризвана я привел в основной состав, поставил условие: или он будет играть, или я не буду финансировать команду. И он оправдал на 100 % мои ожидания и поддержку", - сказал Кадыров.