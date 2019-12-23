Общее собрание членов РУСАДА выработает окончательный ответ WADA по вопросу санкций

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Внеочередное общее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА), на котором будет выработана окончательная позиция по санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA) к российскому спорту, состоится во вторник. Заседание пройдет в офисе Олимпийского комитета России (ОКР) в Москве.

Исполком WADA 9 декабря единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА и вынести ряд санкций в отношении российского спорта. На четыре года Россия лишается права проводить Олимпийские игры, чемпионаты мира и претендовать на них, спортсменам страны запрещено выступать на этих соревнованиях под национальным флагом, а руководители ОКР и Паралимпийского комитета России (ПКР) не смогут посещать международные спортивные мероприятия. Кроме того, международные федерации должны будут перенести уже отданные России турниры в другие локации, если это является юридически возможным.

Российская сторона получила 21 день на обжалование данного вердикта. Изначально решение об ответе по санкциям WADA должно было принимать руководство РУСАДА, однако чуть позже собрание членов РУСАДА передало соответствующие полномочия наблюдательному совету организации. 19 декабря он проголосовал за несогласие с решением исполкома WADA, передав дело для выработки окончательной позиции России общему собранию членов РУСАДА, в которое также входят представители ОКР и ПКР.

По итогам заседания, которое состоится во вторник, общее собрание членов РУСАДА должно будет до 30 декабря направить в WADA официальное уведомление о несогласии с принятыми решениями. После этого вторая сторона сообщит о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS). Рассмотрение дела в CAS может растянуться на несколько месяцев. Однако до вердикта суда санкции WADA не вступят в силу.