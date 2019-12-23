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Футбол в России

Исполком РФС обсудит запрет критики арбитров и денежные отчисления в пользу ДЮСШ

Заседание станет последним в 2019 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Запрет публичной критики арбитров в чемпионате и первенстве России, а также возможность отчислений денежных средств от доходов игроков в пользу детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и тренеров станут основными пунктами повестки заключительного в 2019 году исполкома Российского футбольного союза (РФС). Заседание пройдет во вторник в Доме футбола.

Исполком может утвердить введение нового вида финансового поощрения в пользу ДЮСШ и тренеров, работающих в них, за подготовку футболистов. Инициатива принадлежит комитету детско-юношеского футбола РФС, который в апреле возглавил владелец и президент "Краснодара" Сергей Галицкий.

"От комитета детско-юношеского футбола мы предлагаем платить школам и тренерам, которые готовят игроков, по пять процентов от дохода за первый год контракта. С этим предложением мы точно выйдем на исполком", - рассказал ТАСС заместитель председателя комитета, глава Московской федерации футбола Сергей Анохин. Компенсацию смогут получить те ДЮСШ или клубы, в которых игроки проходили подготовку с 10 лет до 21 года.

Еще одним решением, которое может утвердить исполком, станет запрет на публичную критику работы судей со стороны игроков и тренеров. К действиям арбитров есть большое количество претензий. Ряд клубов ставили вопрос об отставке главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. Отставки не произошло, но решением президента РФС Александра Дюкова новым главой судейского комитета вместо бывшего арбитра Николая Левникова стал Ашот Хачатурянц, который начал готовить крупные преобразования в подведомственном ему корпусе.

Если решение будет принято, то футболисты, тренеры и руководители клубов смогут публично заявлять только об обращении в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. За нарушение этой нормы регламента представителям клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) грозит штраф от 200 до 400 тыс. рублей.

Итоги года

Исполком также рассмотрит предложение о структурных изменениях в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Речь идет о сокращении количества зон с пяти до четырех, это ранее было поддержано на общем собрании ПФЛ. Зону "Восток", которую составляли клубы Сибири, Дальнего Востока и Сахалина, упразднят. По две команды из этих регионов с сезона-2020/21 добавятся в группы "Запад", "Центр" и "Урал-Приволжье".

Будет поднят вопрос о развитии в регионах женского футбола. РФС также примет бюджет на следующий год. Исполком заслушает доклады о выступлении всех национальных команд, среди которых значится и основная сборная.

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