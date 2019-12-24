Степанова, Букин и Самарин являются самыми тестируемыми РУСАДА фигуристами с начала года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Члены сборной России Александра Степанова, Иван Букин и Александр Самарин являются самыми тестируемыми фигуристами в 2019 году. Согласно материалам, предоставленным ТАСС Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), с января по ноябрь эти спортсмены по три раза проходили допинг-тестирование инспекторами РУСАДА.

Фигуристы Степанова и Букин: в танцах с партнером обязательно должна быть какая-то искра

Всего в ноябре РУСАДА проверило на допинг 18 отечественных фигуристов. В число протестированных также вошли Екатерина Андреева, Юлия Артемьева, Дарио Чиризано, Артур Даниэлян, Алена Канышева, Ирина Хавронина, Андрей Мозалев, Михаил Назарычев, Апполинария Панфилова (второе тестирование за год), Дмитрий Рылов, Данил Самсонов (второе тестирование), Александр Шустицкий, Ксения Синицына (второе тестирование за год), Софья Тютюнина и Виктория Васильева.

Букин в январе 2018 года без объяснения причин не был допущен Международным олимпийским комитетом до участия в Играх в южнокорейском Пхёнчхане.