"Колорадо" обыграл "Вегас" в матче НХЛ. Ничушкин оформил хет-трик Горди Хоу

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пьер-Эдуар Белльмар (5-я и 37-я минуты), Мэтт Нието (15), Назем Кадри (18), Габриэль Ландескуг (35), Микко Рантанен (44) и Валерий Ничушкин (57), у проигравших отличились Райан Ривз (11), Макс Пачиоретти (22) и Уильям Каррье (42).

Помимо заброшенной шайбы, Ничушкин за 13 минут 22 секунды на льду отметился результативной передачей и подрался с защитником "Вегаса" Дериком Энгелландом, оформив тем самым хет-трик Горди Хоу (гол, передача и драка). Российский форвард был признан второй звездой матча, первой стал Белльмар, третьей - голкипер "Колорадо" Павел Францоуз. На счету 24-летнего Ничушкина в текущем сезоне 13 очков (7 голов + 6 результативных передач) в 33 матчах.

Российский форвард "Вегаса" Валентин Зыков сыграл в матче 11 минут 38 секунд и не сумел отметиться результативными действиями, нанеся один бросок и завершив матч с показателем полезности "-2". Российский защитник "Колорадо" Никита Задоров не набрал очков в матче, он отыграл 17 минут 17 секунд, совершил три силовых приема и завершил встречу с показателем полезности "-3".

"Колорадо" идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференций, набрав в 37 матчах 49 очков, "Вегас" опустился на четвертую строчку, имея в активе 46 очков в 40 играх. В следующем матче "Колорадо" примет "Миннесоту" 28 декабря, клуб из Лас-Вегаса в этот же день на выезде встретится с "Анахаймом".

В другом матче игрового дня "Сент-Луис" одержал шестую победу подряд, обыграв на выезде "Лос-Анджелес" со счетом 4:1, российский нападающий гостей Иван Барбашев и форвард "Лос-Анджелеса" Николай Прохоркин не сумели отметиться результативными действиями. "Ванкувер" в домашнем матче победил "Эдмонтон" со счетом 4:2.