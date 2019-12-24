{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Колорадо" обыграл "Вегас" в матче НХЛ. Ничушкин оформил хет-трик Горди Хоу

Помимо заброшенной шайбы, россиянин отметился результативной передачей и подрался с защитником "Вегаса"
Валерий Ничушкин AP Photo/Jeff Roberson
Описание
Валерий Ничушкин
© AP Photo/Jeff Roberson

ТАСС, 24 декабря. "Колорадо" обыграл "Вегас" со счетом 7:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пьер-Эдуар Белльмар (5-я и 37-я минуты), Мэтт Нието (15), Назем Кадри (18), Габриэль Ландескуг (35), Микко Рантанен (44) и Валерий Ничушкин (57), у проигравших отличились Райан Ривз (11), Макс Пачиоретти (22) и Уильям Каррье (42).

Помимо заброшенной шайбы, Ничушкин за 13 минут 22 секунды на льду отметился результативной передачей и подрался с защитником "Вегаса" Дериком Энгелландом, оформив тем самым хет-трик Горди Хоу (гол, передача и драка). Российский форвард был признан второй звездой матча, первой стал Белльмар, третьей - голкипер "Колорадо" Павел Францоуз. На счету 24-летнего Ничушкина в текущем сезоне 13 очков (7 голов + 6 результативных передач) в 33 матчах.

Российский форвард "Вегаса" Валентин Зыков сыграл в матче 11 минут 38 секунд и не сумел отметиться результативными действиями, нанеся один бросок и завершив матч с показателем полезности "-2". Российский защитник "Колорадо" Никита Задоров не набрал очков в матче, он отыграл 17 минут 17 секунд, совершил три силовых приема и завершил встречу с показателем полезности "-3".

"Колорадо" идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференций, набрав в 37 матчах 49 очков, "Вегас" опустился на четвертую строчку, имея в активе 46 очков в 40 играх. В следующем матче "Колорадо" примет "Миннесоту" 28 декабря, клуб из Лас-Вегаса в этот же день на выезде встретится с "Анахаймом".

В другом матче игрового дня "Сент-Луис" одержал шестую победу подряд, обыграв на выезде "Лос-Анджелес" со счетом 4:1, российский нападающий гостей Иван Барбашев и форвард "Лос-Анджелеса" Николай Прохоркин не сумели отметиться результативными действиями. "Ванкувер" в домашнем матче победил "Эдмонтон" со счетом 4:2.

Реклама на ТАСС
Допинг в спорте
Степанова, Букин и Самарин являются самыми тестируемыми РУСАДА фигуристами с начала года
Всего в ноябре РУСАДА проверило на допинг 18 отечественных фигуристов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС