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Бокс

Чемпион мира по боксу Бивол может провести поединок с Рамиресом

Поединок может пройти в 2020 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол в 2020 году может провести поединок с мексиканцем Хильберто Рамиресом. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Вадим Корнилов.

"Возможен бой с Хильберто Рамиресом в 2020 году. Этот поединок интересен нам и фанатам. Если бы этот бой стал объединительными за титулы WBA и Всемирной боксерской организации (WBO), он бы привлек очень много внимания", - сказал Корнилов.

Пояс WBO ранее освободил мексиканец Сауль Альварес. Помимо Рамиреса, за него могут побороться россияне Умар Саламов и Максим Власов.

В активе 29-летнего Бивола 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. 28-летний Рамирес одержал 40 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

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