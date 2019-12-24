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Шахматные турниры

Филатов считает, что шахматист Алексеенко достойно выступит на турнире претендентов

Всего на турнире выступят трое россиян
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Роман Канащук/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко достойно выступит на турнире претендентов 2020 года в Екатеринбурге и получит необходимый опыт. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

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Ранее стал известен полный состав участников турнира претендентов. В число восьми шахматистов вошли трое россиян - Александр Грищук и Ян Непомнящий квалифицировались на турнир, заняв первое и второе места в серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), а Алексеенко получил специальное приглашение (wild card).

"Федерация готовится к участию трех российских шахматистов в турнире претендентов, - сказал Филатов. - Турнир проходит в России, поэтому организатор решил предоставить wild card российскому гроссмейстеру. Считаем, что Алексеенко, ставший победителем командного чемпионата Европы в составе сборной России, выступит достойно и как минимум наберется опыта. Вопрос участия в турнире шахматиста из Франции или любого другого не является дискуссионным и даже не обсуждается".

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля. Победитель турнира сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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Шахматные турниры
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