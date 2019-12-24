Филатов считает, что шахматист Алексеенко достойно выступит на турнире претендентов

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко достойно выступит на турнире претендентов 2020 года в Екатеринбурге и получит необходимый опыт. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Непомнящий рад, что в турнире претендентов выступят три российских шахматиста

Ранее стал известен полный состав участников турнира претендентов. В число восьми шахматистов вошли трое россиян - Александр Грищук и Ян Непомнящий квалифицировались на турнир, заняв первое и второе места в серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), а Алексеенко получил специальное приглашение (wild card).

"Федерация готовится к участию трех российских шахматистов в турнире претендентов, - сказал Филатов. - Турнир проходит в России, поэтому организатор решил предоставить wild card российскому гроссмейстеру. Считаем, что Алексеенко, ставший победителем командного чемпионата Европы в составе сборной России, выступит достойно и как минимум наберется опыта. Вопрос участия в турнире шахматиста из Франции или любого другого не является дискуссионным и даже не обсуждается".

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля. Победитель турнира сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.