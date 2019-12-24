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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Загорски рассказала, что ей комфортно жить и работать в России

Спортсменка переехала в Россию в 2014 году
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российской фигуристке британского происхождения Тиффани Загорски, выступающей в танцах на льду, комфортно жить и работать в РФ. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

Спортсменка переехала в Россию в 2014 году и встала в пару с танцором Джонатаном Гурейро. Гражданство России Загорски получила в 2016 году. С 13 лет фигуристка жила во Франции и выступала за национальную команду страны.

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"Здесь мне комфортно и спокойно, - рассказала 25-летняя Загорски. - Не то, чтобы я сказала: "Я дома". Но здесь я чувствую себя больше русской, чем, например, француженкой во Франции. Я снимаю квартиру, потом, возможно, обзаведусь в Москве собственным жильем, но пока я к этому не готова".

На вопрос, не страшит ли ее высокая конкуренция в российском фигурном катании, Загорски ответила: "Согласна, за Россию сложнее кататься, чем за другую страну - Австралию, Англию. Да и взрослые мы уже. Но мы решили так - лучше бороться за первые позиции в России, чем быть первым номером в любой другой стране".

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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