СМИ: Ибрагимович готов принять предложение о переходе в "Милан"

ТАСС, 24 декабря. Шведский футболист Златан Ибрагимович готов принять финальное предложение о переходе в итальянский футбольный клуб "Милан". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

Как отмечает источник, стороны ведут переговоры уже несколько недель, однако по итогу они завершатся успешно.

Последним клубом 38-летнего Ибрагимовича был американский "Лос-Анджелес Гэлакси", контракт с которым истек в декабре. За команду швед сыграл 57 матчей, отметился 52 забитыми мячами и 14 голевыми пасами.

На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Милан", "Интер"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за "Манчестер Юнайтед" и стал победителем Лиги Европы. В составе сборной Швеции Ибрагимович провел 116 матчей, в которых отличился 62 раза, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Нападающий 11 раз признавался футболистом года в Швеции (2005, 2007-2016).

"Милан" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав в 17 матчах 21 очко. В последнем матче, который прошел 22 декабря, миланский клуб в гостях крупно проиграл "Аталанте" со счетом 0:5.