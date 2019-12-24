Призовой фонд Australian Open в 2020 году составит $49,1 млн

ТАСС, 24 декабря. Организаторы первого в сезоне турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - увеличили призовой фонд соревнований более чем на 13%, в 2020 году он составит $49,1 млн. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Призовой фонд турнира 2019 года составлял $44,5 млн.

Сумма, которую получат победители мужского и женского одиночного разрядов, по сравнению с прошлым годом не изменится - $2,85 млн. Победители парных разрядов заработают по $526,2 тыс., чемпионы в миксте получат $131,5 тыс.

Чемпионом Australian Open 2019 года в мужском разряде стал серб Новак Джокович, в женском - японка Наоми Осака.

Открытый чемпионат Австралии 2020 года пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля.