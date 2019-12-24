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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Поздняков: ОКР выступает против ущемления прав чистых российских спортсменов

По словам главы ОКР, помимо карательной и унизительной направленности, санкции не будут способствовать восстановлению РУСАДА
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) выступает против ограничений в отношении чистых российских спортсменов. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков на заседании исполкома организации, которое проходит во вторник в Москве.

"Мы категорически против предписаний ограничительного характера в отношении чистых российских спортсменов. Помимо карательной и унизительной направленности, они не будут способствовать восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Последствия этих предписаний напрямую ущемляют интересы Олимпийского комитета России в части коллективных ограничений к членам исполкома или ограничения на подачу заявки на Игры-2032", - сказал Поздняков.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. К участию в этих стартах они будут допускаться в качестве нейтральных спортсменов, причем право выступать получат только атлеты, которые докажут непричастность к нарушению антидопингового кодекса в соответствии со строгими условиями, которые определит WADA.

Теги
РоссияПоздняков, Станислав АлексеевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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