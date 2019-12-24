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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

ОКР сделает все возможное, чтобы спортсмены выступили на ОИ-2020 под российским флагом

Во вторник в Москве проходит заседание исполкома Олимпийского комитета России
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков (в центре) Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков (в центре)
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация приложит все усилия, чтобы российские спортсмены выступили на Олимпийских играх 2020 года в Токио под флагом страны. Об этом он сказал в ходе заседания исполкома организации.

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Заседание исполкома проходит в Москве.

"Убежден, что на Игры в Токио российские спортсмены должны ехать в составе команды, которую сформирует Национальный олимпийский комитет, как и написано в Олимпийской хартии. Мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы наши спортсмены выступили на Играх в Японии под цветами российского триколора", - сказал он.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны.

Теги
РоссияПоздняков, Станислав АлексеевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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