ОКР сделает все возможное, чтобы спортсмены выступили на ОИ-2020 под российским флагом

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация приложит все усилия, чтобы российские спортсмены выступили на Олимпийских играх 2020 года в Токио под флагом страны. Об этом он сказал в ходе заседания исполкома организации.

Заседание исполкома проходит в Москве.

"Убежден, что на Игры в Токио российские спортсмены должны ехать в составе команды, которую сформирует Национальный олимпийский комитет, как и написано в Олимпийской хартии. Мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы наши спортсмены выступили на Играх в Японии под цветами российского триколора", - сказал он.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны.