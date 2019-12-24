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Летние олимпийские виды спорта

Российскому борцу Семенову вручили серебро Европейских игр 2019 года

Победителем Игр был белорус Кирилл Грищенко, который позднее был обвинен в нарушении антидопинговых правил
Сергей Семенов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Сергей Семенов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов получил серебряную медаль Европейских игр 2019 года, которые проходили в Минске. Церемония вручения прошла во вторник на заседании исполкома Олимпийского комитета России (ОКР).

В июне Семенов завоевал бронзовую медаль Европейских игр. Победителем тогда стал белорус Кирилл Грищенко, который позднее был обвинен в нарушении антидопинговых правил. Обладателем золотой медали стал грузин Якоб Каджая.

"30 октября мы получили письмо от Европейских олимпийских комитетов, что по результатам перераспределения медалей Европейских игр в Минске наш борец Сергей Семенов, завоевавший бронзу, получил медаль ступенью выше", - сказал президент ОКР Станислав Поздняков.

Европейские игры в Минске проходили с 21 по 30 июня. Российская команда заняла в общем медальном зачете первое место, завоевав 109 наград: 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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