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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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Исполком ОКР поддержал решение набсовета РУСАДА не согласиться с санкциями WADA

Заседание исполкома проходит во вторник Москве
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) единогласно поддержал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Исполком ОКР проходит в Москве.

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). Согласно решению исполкома, российским госслужащим, руководителям ОКР и Паралимпийского комитета России запрещено посещать крупные спортивные мероприятия, занимать посты в международных спортивных организациях. Четырехлетние санкции предусматривают запрет России подавать заявки на проведение крупных турниров, в числе которых Олимпиада и Паралимпиада 2032 года.

Наблюдательный совет РУСАДА 19 декабря рекомендовал совету учредителей РУСАДА не согласиться с санкциями WADA. Решение о несогласии с санкциями до 30 декабря будет отправлено в WADA, которое подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Решение CAS можно будет опротестовать в Федеральном суде Швейцарии, в связи с чем в WADA не исключили, что санкции в отношении России вступят в силу после Олимпиады-2020 - в таком случае решения исполкома организации распространятся на Игры-2024.

Теги
РоссияВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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