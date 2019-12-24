Исполком ОКР поддержал решение набсовета РУСАДА не согласиться с санкциями WADA

Исполком ОКР проходит в Москве.

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). Согласно решению исполкома, российским госслужащим, руководителям ОКР и Паралимпийского комитета России запрещено посещать крупные спортивные мероприятия, занимать посты в международных спортивных организациях. Четырехлетние санкции предусматривают запрет России подавать заявки на проведение крупных турниров, в числе которых Олимпиада и Паралимпиада 2032 года.

Наблюдательный совет РУСАДА 19 декабря рекомендовал совету учредителей РУСАДА не согласиться с санкциями WADA. Решение о несогласии с санкциями до 30 декабря будет отправлено в WADA, которое подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Решение CAS можно будет опротестовать в Федеральном суде Швейцарии, в связи с чем в WADA не исключили, что санкции в отношении России вступят в силу после Олимпиады-2020 - в таком случае решения исполкома организации распространятся на Игры-2024.