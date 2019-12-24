ОКР определился с юридическими компаниями для защиты интересов организации в CAS

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) определился с юридическими компаниями, которые будут защищать интересы организации в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом журналистам после исполкома ОКР заявил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями WADA. Совет учредителей, в который входят Олимпийский и Паралимпийский комитеты России до 30 декабря отправит решение о несогласии в WADA, которое подаст уведомление о споре в CAS.

Ранее во вторник президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что организация имеет право выступить в CAS в качестве третьей стороны, интересы которой могут быть ущемлены Всемирным антидопинговым агентством.

"ОКР в целом рассмотрел вопросы юридической поддержки, ОКР уже определился с юридическими компаниями, - сказал Драчев, отвечая на вопрос ТАСС. - Надеемся, что это мощные компании с опытом возможной работы, те, которые защищали наших спортсменов перед Пхёнчханом".