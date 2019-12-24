Драчев: критерии допуска российских спортсменов на крупные соревнования пока не ясны

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями WADA. Совет учредителей, в который входят Олимпийский и Паралимпийский комитеты России до 30 декабря отправит решение о несогласии в WADA, которое подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Не назван список виноватых, нет информации, конкретики, - сказал Драчев. - В международной федерации тоже информации нет, они ее не получали. Если говорить конкретно о ком-то, то можем вспомнить Пхёнчхан, не допустили почти всех. Надо понять критерии, тогда даже не оспаривалось, сейчас должна быть четкость и ясность в позициях".

На Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане россияне выступали под олимпийским флагом в связи с отстранением Олимпийского комитета России из-за нарушений антидопинговых правил на Играх в Сочи. Тогда приглашения на участие в Олимпиаде от МОК не получили несколько десятков ведущих спортсменов.