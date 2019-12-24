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Шахматные турниры

Российская шахматистка Горячкина считает, что готова к матчу за звание чемпионки мира

Матч между действующей обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и Горячкиной пройдет в январе 2020 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина заявила, что готова к матчу за звание чемпионки мира и чувствует себя уверенно. Об этом она рассказала на пресс-конференции в ТАСС.

Матч за звание чемпионки мира по шахматам между действующей обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и претенденткой Горячкиной пройдет в январе 2020 года в Китае и России. Первая часть матча будет сыграна в Шанхае с 4 по 12 января, а вторая - во Владивостоке с 15 по 25 января.

"Считаю, хорошо поработала, готовясь к турниру. Чувствую себя уверенно. Надеюсь, этого будет достаточно для успеха, - сказала Горячкина. - Осталось совсем немного времени, в целом моя подготовка завершена".

Горячкиной 21 год, она дважды побеждала на чемпионатах России (2015, 2017) и два раза становилась сильнейшей на Кубке России (2012, 2015).

Теги
Шахматные турниры
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