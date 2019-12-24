УЕФА отстранил казахстанский клуб "Ордабасы" от участия в еврокубках на два сезона

ТАСС, 24 декабря. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение об отстранении казахстанского клуба "Ордабасы" из Шымкента от участия в еврокубковых турнирах на сезоны-2020/21 и 2021/22 в связи с выявленными нарушениями финансового fair play. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Казахстанский клуб также оштрафован на €100 тыс. "Ордабасы" имеет право опротестовать наказание, если до 31 января 2020 года сумеет доказать, что все кредиторские задолженности, выявленные на 30 сентября 2019 года, погашены.

"Ордабасы" занял третье место в чемпионате Казахстана 2019 года, что стало повторением их лучшего результата в национальном первенстве. В 2017-м клуб также завоевал бронзовые медали. Завершение чемпионата на этой позиции позволяет принять участие в квалификации Лиге Европы следующего сезона.

В связи с нарушениями финансового fair play УЕФА также наказал "Олимпию" (Словения) на €75 тыс. и "Црвену Звезду" (Сербия) на €50 тыс.