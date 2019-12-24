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ATP

Хачанов примет участие на турнире ATP в Роттердаме в феврале 2020 года

Турнир пройдет с 10 по 16 февраля

ТАСС, 24 декабря. Российский теннисист Карен Хачанов выступит на турнире серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Также на этом турнире выступит россиянин Даниил Медведев.

Действующим победителем турнира является француз Гаэль Монфис, который ранее подтвердил свое участие в следующем году. Российские спортсмены дважды побеждали на турнире, в 1999 году выиграл Евгений Кафельников, в 2007-м - Михаил Южный.

23-летний Хачанов занимает 17-е место в рейтинге ATP, на его счету четыре титула на турнирах серии, включая "Мастерс" в Париже".

Турнир в Роттердаме пройдет с 10 по 16 февраля 2020 года, общий призовой фонд соревнований составляет €2,1 млн.

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