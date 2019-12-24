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Олимпиада-2020 в Токио

Исполком ОКР утвердил положение о формировании сборной России на Игры-2020

По словам главы ОКР Станислава Позднякова, подготовка к Играм идет в плановом режиме

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердил положение о формировании российской команды для участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом журналистам заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

"Мы обсудили положение и критерии отбора для участия в Играх в Токио, - сказал Поздняков. - Федерации направили в наш адрес предложения по участию спортсменов. Исполком утвердил положение о формировании олимпийской команды в Токио. Наша подготовка идет в плановом режиме".

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Теги
РоссияПоздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2020 в Токио
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