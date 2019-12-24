ОКР утвердил состав сборной России на зимние юношеские Олимпийские игры 2020 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердил состав национальной сборной на зимние юношеские Олимпийские игры 2020 года. Об этом журналистам рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.

Заседание исполкома ОКР прошло во вторник в Москве.

"Мы начали с того, что утвердили состав команды России для участия в юношеских Олимпийских играх. Наша команда будет участвовать в полноценном режиме, с российским флагом, а в честь побед наших спортсменов будет исполняться гимн страны. Думаю, что это будет интересный опыт для нашего олимпийского резерва", - сказал Поздняков.

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 9 по 22 января 2020 года в швейцарской Лозанне.