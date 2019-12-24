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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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ОКР примет участие третьим лицом в процессе CAS по делу о санкциях WADA к России

Это решение принял исполком ОКР, который прошел во вторник
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Исполком Олимпийского комитета России одобрил решение об участии организации третьим лицом в процессе Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом журналистам сообщил глава ОКР Станислав Поздняков по итогам заседания исполкома организации.

19 декабря наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями WADA. Совет учредителей, в который входят Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, до 30 декабря отправит решение о несогласии в WADA, которое подаст уведомление о споре в CAS.

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"WADA будет вынуждено идти истцом в арбитражный суд, ответчиком будет РУСАДА, тем не менее существует возможность об участии третьих лиц. Исполком ОКР принял решение об участии в этом процессе третьим лицом, в части нарушения Олимпийской хартии и интересов ОКР", - сказал Поздняков.

"Была подобрана юридическая компания для защиты наших интересов. Федерациям было разъяснено право для участия их спортсменов в соревнованиях. Участие в Олимпийских играх прописано в Олимпийской хартии. В данном документе написано, что это игры среди спортсменов, а не среди стран", - добавил глава ОКР.

"Не существует противоречий для участия наших спортсменов в Олимпиаде. У нас есть все основания для того, чтобы формировать команду в Токио. И мы сделаем все, чтобы команда выступала под российским триколором", - заключил Поздняков.

9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что должно повлечь санкции в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Кроме того, государственным служащим и членам ОКР будет запрещено посещать указанные события в качестве официальных лиц. Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Теги
РоссияПоздняков, Станислав АлексеевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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