ПКР выступит третьим лицом в процессе CAS по делу о санкциях WADA к российскому спорту

В ходе исполкома организации было принято решение поддержать рекомендацию РУСАДА не соглашаться с санкциями WADA. Наблюдательный совет РУСАДА 19 декабря рекомендовал собранию членов РУСАДА не согласиться с этими санкциями. Решение о несогласии до 30 декабря будет отправлено в WADA, которое подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

ТАСС, 24 декабря. Паралимпийский комитет России (ПКР) выступит заинтересованной стороной в процессе Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) к российскому спорту. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

"Паралимпийский комитет России принял решение в связи с тем, что решение исполкома WADA напрямую затрагивает права и интересы Паралимпийского комитета России и его представителей, вступить в спор между WADA и РУСАДА в качестве заинтересованной стороны (третьего лица) в порядке и в сроки, предусмотренные Всемирным антидопинговым кодексом и Международным стандартом WADA по соответствию", - говорится в сообщении.

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). Согласно решению исполкома, российским госслужащим, руководителям Олимпийского комитета России и ПКР запрещено посещать крупные спортивные мероприятия, занимать посты в международных спортивных организациях. Четырехлетние санкции предусматривают запрет России подавать заявки на проведение крупных турниров, в числе которых Олимпиада и Паралимпиада 2032 года.

Решение CAS можно будет опротестовать в Федеральном суде Швейцарии, в связи с чем в WADA не исключили, что санкции в отношении России вступят в силу после Олимпиады-2020, в таком случае решения исполкома организации распространятся на Игры-2024.