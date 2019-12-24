Поздняков считает, что процесс СAS по санкциям WADA может не закончиться к началу ОИ-2020

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что рассмотрение апелляции на решение о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Спортивном арбитражном суде (CAS) может не закончиться к началу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом он рассказал журналистам.

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями WADA. Совет учредителей, в который входят Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, до 30 декабря отправит решение о несогласии в WADA, которое подаст уведомление о споре в CAS.

"В регламентах не прописано, в какие сроки WADA пойдет в CAS, но по существующей практике, это займет от одной до двух недель, - сказал Поздняков. - Нам могут ответить на вопрос о завершении разбирательства юристы, которые будут представлять наши интересы в CAS. Существуют предпосылки, что история закончится в прямой близости от Олимпийских игр либо даже за их пределами. С момента назначения арбитров в CAS приблизительно пройдет три месяца до вынесения решения".

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.