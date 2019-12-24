Мамиашвили: коллегиальная ответственность в санкциях WADA попахивает чем-то первобытным

Во вторник ОКР и ПКР выступили с заявлениями о том, что организации выступят третьими лицами в процессе CAS по делу о санкциях WADA к России с целью пресечь факт нарушения Олимпийской хартии.

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) и член исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Мамиашвили прокомментировал решения ОКР и Паралимпийского комитета России (ПКР) выступить третьими лицами в Спортивном арбитражном суде (CAS) при рассмотрении дела о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) к российскому спорту. Об этом Мамиашвили сообщил ТАСС по телефону.

"Какие у нас еще могут быть варианты? Нужно правовым путем доказывать свою состоятельность, представлять свои аргументы, во главу угла здесь ставится здравый смысл, и я, конечно, поддерживаю это (решения ОКР и ПКР - прим. ТАСС), - сказал Мамиашвили. - Какое отношение к этому имеет спортсмен или специалист, который и знать не знает обо всем этом? Даже если допустить, что были какие-то нарушения в пробах или материалах, которые получило WADA, но какое отношение к этим так называемым манипуляциям имеют, к примеру, сестры Аверины, Мария Ласицкене или Абдулрашид Садулаев? Речь идет о том, что суд должен определить, что если есть нарушения, то кого они должны коснуться, а эта коллегиальная ответственность попахивает чем-то первобытным, даже в римском праве такого не было".

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

Наблюдательный совет РУСАДА 19 декабря рекомендовал общему собранию членов РУСАДА (совету учредителей) не согласиться с санкциями WADA. Совет учредителей, в который входят Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, до 30 декабря отправит решение о несогласии в WADA, которое подаст уведомление о споре в CAS.