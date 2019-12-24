Пахноцкая: МВД расследует дела пойманных на допинге бойцов на турнире ММА в Москве

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. МВД заведет административные дела по статье "Нарушение установленных законодательством о физической культуре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним" в отношении трех бойцов смешанного стиля (ММА). Об этом ТАСС сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

24 ноября РУСАДА совместно с МВД провело антидопинговое мероприятие на Открытом Кубке Москвы по ММА, по итогам которого было выявлено использование запрещенных субстанций тремя финалистами.

"Скорее всего, МВД будет заводить административные дела по статье 6.18 КоАП РФ, поскольку данное мероприятие было проведено в рамках совместной работы правоохранительных органов и РУСАДА", - сказала Пахноцкая.

РУСАДА и российские правоохранительные органы впервые провели подобное совместное мероприятие.