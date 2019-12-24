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Футбол в России

Старший тренер "Торпедо" Игнашевич продлил контракт с клубом

Новое соглашение будет действовать до июня 2023 года

ТАСС, 24 декабря. "Торпедо", выступающее в чемпионате Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ), продлило контракт со старшим тренером команды Сергеем Игнашевичем. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

Игнашевич возглавил "Торпедо" в июне 2019 года, подписал соглашение по схеме "1+1", новый контракт будет действовать до июня 2023 года.

"Мне очень приятно работать здесь. Я чувствую поддержку руководства в лице основного акционера Романа Авдеева и президента клуба Елены Еленцевой. У нас хорошая команда, в клубе собран профессиональный коллектив, я с удовольствием подписал контракт", - заявил Игнашевич.

После 25 туров "Торпедо" занимает второе место в первенстве Олимп-ФНЛ, набрав 51 очко. Московский клуб отстает от лидера лиги волгоградского "Ротора" на одно очко.

Игнашевич является воспитанником "Торпедо". Он выступал за самарские "Крылья Советов", московские клубы "Локомотив" и ЦСКА. Игнашевич является обладателем Кубка УЕФА (2005) с ЦСКА, в составе армейского клуба пять раз стал чемпионом России. Он является рекордсменом лиги по количеству побед в финалах Кубка России (ЦСКА - 6, "Локомотив" - 1), семь раз выигрывал Суперкубок России. Всего защитник завоевал 21 трофей, из которых 18 - в составе ЦСКА.

В сборной России Игнашевич стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. Всего защитник провел за национальную команду 127 матчей, в которых забил 8 голов.

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