Лукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь спортсменам из РФ на Олимпиаде

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Белоруссия готова оказать помощь "чистым" российским спортсменам на предстоящих Олимпийских играх при достижении соответствующих договоренностей спортивными федерациями двух стран. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы", аудиоверсия которого размещена на ее сайте.

"Абсолютно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Это надо садиться и договариваться. Если это не вопреки Олимпийской хартии, я думаю, это не противоречит, и если ваши и наши федерации договорятся, то почему нет? Это будет успешная страница наших отношений по очень больному вопросу, а мы родные. Поэтому я это не исключаю, если это актуально для россиян", - добавил Лукашенко.

9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что должно повлечь санкции в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Кроме того, государственным служащим и членам Олимпийского комитета России будет запрещено посещать указанные события в качестве официальных лиц. Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.