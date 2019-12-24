Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию набсовета о несогласии с санкциями WADA

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Общее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) единогласно приняло рекомендацию набсовета организации о несогласии с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом журналистам по итогам заседания сообщил глава Олимпийского комитета России, член общего собрания РУСАДА Станислав Поздняков.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал общему собранию членов организации не согласиться с санкциями WADA. Общее собрание РУСАДА, куда входят главы ОКР и Паралимпийского комитета России, 27 декабря отправит решение о несогласии в WADA, которое подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Общее собрание членов РУСАДА единогласно приняло решение о несогласии с санкциями WADA", - сказал Поздняков.

9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что должно повлечь санкции в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Кроме того, государственным служащим и членам ОКР будет запрещено посещать указанные события в качестве официальных лиц.