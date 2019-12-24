Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию набсовета о несогласии с санкциями WADA

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Общее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) единогласно приняло рекомендацию набсовета организации о несогласии с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом журналистам по итогам заседания сообщил глава Олимпийского комитета России, член общего собрания РУСАДА Станислав Поздняков.
Ранее эту информацию ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом заседания общего собрания членов РУСАДА.
19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал общему собранию членов организации не согласиться с санкциями WADA. Общее собрание РУСАДА, куда входят главы ОКР и Паралимпийского комитета России, 27 декабря отправит решение о несогласии в WADA, которое подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).
"Общее собрание членов РУСАДА единогласно приняло решение о несогласии с санкциями WADA", - сказал Поздняков.
9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что должно повлечь санкции в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Кроме того, государственным служащим и членам ОКР будет запрещено посещать указанные события в качестве официальных лиц.