Российский футбольный союз увеличил размер наказания за критику арбитров

"Что касается комментирования вопросов судейства. Ограничения, которые были введены, касаются увеличения размеров наказания за неэтичные комментарии по результатам судейства. Мы обсуждали различные варианты на введение ограничения комментариев. Введено наказание за критику - это денежный штраф ", - сказал Дюков.

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил увеличение наказания на публичные критические высказывания представителей клубов в адрес арбитров. Об этом по итогам заседания на пресс-конференции рассказал президент организации Александр Дюков.

"Тема судейства горячая, судьи тоже дают повод, считаем, что решение мы найдем в своем узком кругу, не апеллируя к СМИ и болельщикам. Была информация о том, что официальным лицам будет запрещено комментировать решение судей. Мы не решили идти по этому пути, так как он радикальный. В нашем случае мы исходим из того, что комментарии возможны, но в рамках определенной этики", - добавил глава РФС.

Также Дюков отметил, что РФС сам будет комментировать спорные судейские решения: "РФС будет комментировать решения, являющиеся резонансными, спорными. Как это будет, решим в ближайшее время. Будет количество должностных лиц, которые дают свою оценку, никто не будет закрываться, оценка будет доводиться до широкой общественности. До следующего тура будет даваться комментарии по судейским моментам".

Согласно решению, футболисты, тренеры и руководители клубов смогут публично заявлять только об обращении в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. За нарушение этой нормы регламента представителям клубов Российской премьер-лиги грозит штраф от 200 до 400 тыс. рублей.