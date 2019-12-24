Schellenberg Wittmer представит РУСАДА в CAS при рассмотрении дела о санкциях WADA

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer представит интересы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) при рассмотрении дела о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом журналистам сообщил глава Олимпийского комитета России, член общего собрания РУСАДА Станислав Поздняков.
19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал общему собранию членов организации не согласиться с санкциями WADA. Во вторник общее собрание членов РУСАДА, куда входят главы ОКР и Паралимпийского комитета России, согласилась с рекомендацией набсовета. 27 декабря официальное уведомление о несогласии с принятыми решениями будет отправлено в WADA, которое подаст уведомление о споре в CAS.
"Интересы РУСАДА в CAS будет представлять компания Schellenberg Wittmer", - сказал Поздняков.
Schellenberg Wittmer была основана в 2000 году. Компания ранее оказывала юридическую поддержку многим российским атлетам. В частности, Schellenberg Wittmer успешно оспорила в CAS апелляции 28 российских спортсменов, которые обвинялись в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи.
9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что должно повлечь санкции в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Кроме того, государственным служащим и членам ОКР будет запрещено посещать указанные события в качестве официальных лиц.