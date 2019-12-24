Schellenberg Wittmer представит РУСАДА в CAS при рассмотрении дела о санкциях WADA

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer представит интересы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) при рассмотрении дела о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом журналистам сообщил глава Олимпийского комитета России, член общего собрания РУСАДА Станислав Поздняков.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал общему собранию членов организации не согласиться с санкциями WADA. Во вторник общее собрание членов РУСАДА, куда входят главы ОКР и Паралимпийского комитета России, согласилась с рекомендацией набсовета. 27 декабря официальное уведомление о несогласии с принятыми решениями будет отправлено в WADA, которое подаст уведомление о споре в CAS.