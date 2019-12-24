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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Гендиректору РУСАДА Ганусу поручено отправить ответ WADA 27 декабря

Ранее общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию набсовета о несогласии с санкциями WADA
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Генеральному директору Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрию Ганусу поручено отправить официальный ответ о несогласии с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) 27 декабря. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию набсовета о несогласии с санкциями WADA

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал общему собранию членов организации не согласиться с санкциями WADA. Общее собрание РУСАДА, на котором был рассмотрен данный вопрос, состоялось во вторник.

"Собрание приняло решение не согласиться с решением исполкома WADA и поручить гендиректору РУСАДА Ганусу 27 декабря отправить в WADA письмо с несогласием с решением", - сказал Поздняков.

9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что должно повлечь санкции в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Кроме того, государственным служащим и членам ОКР будет запрещено посещать указанные события в качестве официальных лиц.

Теги
Ганус, Юрий АлександровичПоздняков, Станислав АлексеевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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