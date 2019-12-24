РФС с марта 2020 года планирует назначать судей на месяц вперед

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) планирует назначать судей на месяц вперед с марта 2020 года. Об этом журналистам сообщил президент РФС Александр Дюков.

"Заканчивается разработка технического задания для IT-системы рейтинга судей. Хотим через какое-то время сделать объективную систему. С марта планируем сделать назначение судей на месяц, за этим будет стоять алгоритм. Потом на назначение будет влиять рейтинг", - сказал Дюков.

В настоящее время назначения арбитров на матчи чемпионата России проходит в еженедельном режиме перед каждым туром турнира.