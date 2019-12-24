РФС утвердил информационный регламент для общения со СМИ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил информационный регламент организации. Об этом по итогам заседания на пресс-конференции рассказал президент организации Александр Дюков.

Согласно регламенту, ни один из субъектов футбола не имеет права давать комментарии по деятельности РФС без утверждения у непосредственных руководителей. Полномочия по прямым контактам со СМИ имеют только президент, генеральный секретарь, руководители юрисдикционных органов РФС (в случаях, предусмотренных соответствующими регламентами), главные тренеры сборных команд по вопросам, определенным регламентом соревнований, а также руководитель пресс-службы РФС и пресс-атташе сборных.

"В информационном регламенте нет ничего уникального, все корпорации так работают. У всех есть свое мнение, но при выработке решения все выходят с единой позицией. Регламент не затрагивает собственную оценку своих суждений", - сказал Дюков.