Решение по будущему Егорова будет принято на основании оценки судейского комитета РФС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) даст оценку работе руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова в конце декабря - начале января. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания исполкома РФС рассказал президент организации Александр Дюков.

В ноябре Дюков заявил, что РФС дал Егорову срок до декабря, чтобы повысить качество судейства и снизить количество ошибок арбитров.

"Вы видите, что мы идем по пути формализации нашей работы. В конце декабря - начале января будет дана оценка его работы по итогам первого этапа, - сказал Дюков. - Как только судейский комитет даст рекомендации, исполком будет принимать решение [о будущем Егорова]. Следующее заседание исполкома, согласно предварительной договоренности, должно быть в феврале, но если потребуется, ничего не мешает провести его в январе".

В первой части чемпионата России сезона-2019/20 судьи часто допускали серьезные ошибки, которые повлияли на результаты матчей. Часть клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выражала открытое недоверие Егорову.

Егоров возглавляет департамент с мая 2018 года.