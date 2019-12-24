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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Швейцарский юрист Романи будет представлять интересы ОКР в CAS

Во вторник ОКР принял решение об участии в процессе CAS по делу о санкциях Всемирного антидопингового агентства в отношении российского спорта

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Швейцарский юрист Клод Романи будет представлять интересы Олимпийского комитета России (ОКР) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом журналистам сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

Во вторник Поздняков заявил, что исполком ОКР принял решение об участии в процессе CAS по делу о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

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"Юридические компании у ОКР и РУСАДА (Российского антидопингового агентства - прим. ТАСС) будут разными, - сказал Поздняков. - Сегодня исполком ОКР принял решение таким представителем выбрать юриста Романи из Швейцарии".

Ранее Поздняков сообщил, что общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию наблюдательного совета организации о несогласии с санкциями WADA. Гендиректору РУСАДА Юрию Ганусу поручено 27 декабря отправить официальный ответ о несогласии с санкциями WADA.

9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что должно повлечь санкции в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Кроме того, государственным служащим и членам ОКР будет запрещено посещать указанные события в качестве официальных лиц.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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