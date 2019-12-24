{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Свищев считает, что шансы России на полное оправдание со стороны CAS невелики

Во вторник общее собрание членов РУСАДА единогласно приняло рекомендацию набсовета организации о несогласии с санкциями WADA в отношении российского спорта
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев
© Артем Коротаев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Шансы российской стороны на полное оправдание со стороны Спортивного арбитражного суда (CAS) незначительны. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

На эту тему
Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию набсовета о несогласии с санкциями WADA

19 декабря наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал общему собранию членов организации не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Во вторник общее собрание на заседании в Москве согласилось с этими рекомендациями, генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу было поручено 27 декабря отправить письмо с решением о несогласии в WADA, которое затем подаст уведомление о споре в CAS.

"Моя позиция не изменилась - я как был не согласен с позицией WADA и считал ее однобокой и политизированной, так сегодня и прозвучало на исполкоме Олимпийского комитета России (ОКР), который поддержал единогласно позицию РУСАДА, теперь будем отстаивать это в судах, - сказал Свищев. - Надеюсь, что все-таки не только советский суд - самый гуманный, но и CAS будет таковым, потому что дело касается живых людей, чистых спортсменов, честь и права которых могут быть затронуты. Поэтому очень надеюсь, что юристы, которые будут отстаивать нашу позицию, хорошо подготовятся, подойдут к делу аргументированно и с хорошей доказательной базой. И если уж не полностью, то хотя бы частично смогут отстоять интересы страны и наших спортсменов".

На эту тему
Гендиректору РУСАДА Ганусу поручено отправить ответ WADA 27 декабря

"Шансы всегда есть, мое мнение, что будет очень сложно что-то доказать, потому что насколько нас там слышат и видят - я не уверен, идет давление через мощные СМИ - американские и английские, и оно оказывается не только на WADA, но и на арбитров CAS, это очевидно и однозначно, - добавил собеседник агентства. - И даже когда была пресс-конференция WADA по итогам того заседания, то представители WADA сказали, что не сомневаются, что CAS утвердит их позицию. Но разве такое бывает? Либо это решение, которое уже согласовано с CAS, либо давление, так что шансов на полное оправдание немного, но на частичное они, конечно, есть".

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. До вердикта CAS эти санкции не могут вступить в силу.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Футбол в России
РФС не утвердил структурные изменения в первенстве Олимп-ПФЛ
Было принято решение создать комиссию РФС, чтобы вынести соответствующее решение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС