Свищев считает, что шансы России на полное оправдание со стороны CAS невелики

19 декабря наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал общему собранию членов организации не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Во вторник общее собрание на заседании в Москве согласилось с этими рекомендациями, генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу было поручено 27 декабря отправить письмо с решением о несогласии в WADA, которое затем подаст уведомление о споре в CAS.

"Моя позиция не изменилась - я как был не согласен с позицией WADA и считал ее однобокой и политизированной, так сегодня и прозвучало на исполкоме Олимпийского комитета России (ОКР), который поддержал единогласно позицию РУСАДА, теперь будем отстаивать это в судах, - сказал Свищев. - Надеюсь, что все-таки не только советский суд - самый гуманный, но и CAS будет таковым, потому что дело касается живых людей, чистых спортсменов, честь и права которых могут быть затронуты. Поэтому очень надеюсь, что юристы, которые будут отстаивать нашу позицию, хорошо подготовятся, подойдут к делу аргументированно и с хорошей доказательной базой. И если уж не полностью, то хотя бы частично смогут отстоять интересы страны и наших спортсменов".