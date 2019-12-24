Свищев считает, что шансы России на полное оправдание со стороны CAS невелики

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Шансы российской стороны на полное оправдание со стороны Спортивного арбитражного суда (CAS) незначительны. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
19 декабря наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал общему собранию членов организации не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Во вторник общее собрание на заседании в Москве согласилось с этими рекомендациями, генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу было поручено 27 декабря отправить письмо с решением о несогласии в WADA, которое затем подаст уведомление о споре в CAS.
"Моя позиция не изменилась - я как был не согласен с позицией WADA и считал ее однобокой и политизированной, так сегодня и прозвучало на исполкоме Олимпийского комитета России (ОКР), который поддержал единогласно позицию РУСАДА, теперь будем отстаивать это в судах, - сказал Свищев. - Надеюсь, что все-таки не только советский суд - самый гуманный, но и CAS будет таковым, потому что дело касается живых людей, чистых спортсменов, честь и права которых могут быть затронуты. Поэтому очень надеюсь, что юристы, которые будут отстаивать нашу позицию, хорошо подготовятся, подойдут к делу аргументированно и с хорошей доказательной базой. И если уж не полностью, то хотя бы частично смогут отстоять интересы страны и наших спортсменов".
"Шансы всегда есть, мое мнение, что будет очень сложно что-то доказать, потому что насколько нас там слышат и видят - я не уверен, идет давление через мощные СМИ - американские и английские, и оно оказывается не только на WADA, но и на арбитров CAS, это очевидно и однозначно, - добавил собеседник агентства. - И даже когда была пресс-конференция WADA по итогам того заседания, то представители WADA сказали, что не сомневаются, что CAS утвердит их позицию. Но разве такое бывает? Либо это решение, которое уже согласовано с CAS, либо давление, так что шансов на полное оправдание немного, но на частичное они, конечно, есть".
9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. До вердикта CAS эти санкции не могут вступить в силу.