РФС не получал обращений от болельщиков, пострадавших после матча "Зенит" - "Спартак"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Руководство Российского футбольного союза (РФС) не получало обращений от болельщиков, пострадавших после матча 18-го тура чемпионата России между петербургским "Зенитом" и столичным "Спартаком". Об этом журналистам сообщил президент организации Александр Дюков.
В декабре произошел резонансный конфликт между фанатами "Спартака" и представителями правопорядка. 1 декабря перед матчем 18-го тура чемпионата России между "Зенитом" и московским "Спартаком" (1:0) в Санкт-Петербурге были задержаны, как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, около 90 футбольных фанатов за мелкое хулиганство, большинство из них поддерживали "Спартак". После этого организация болельщиков красно-белых "Фратрия" призвала фанатов клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) покинуть трибуны на 30-й минуте каждого матча 19-го тура, болельщики некоторых клубов поддержали акцию.
"По матчу "Зенит" - "Спартак" - за подробными комментариями лучше обращаться в лигу, - сказал Дюков. - Нам хотелось бы видеть аншлаги и праздничную атмосферу, как на матчах сборных. Но это не означает, что мы отстраняемся, мы следим за ситуацией. Мы этим занимаемся, хотим помочь лиге, чтобы росла посещаемость, рос комфорт, болельщик чувствовал себя защищенным, но мы не должны подменять лигу".
"Что касается той игры, то ушло время, чтобы узнать, почему происходили задержания. МВД не спешило со своими комментариями. В результате тех разбирательств, которые проводили мы, задержания происходили на основании материалов МВД", - добавил президент РФС.
По словам Дюкова, в организацию не поступало обращений от болельщиков, пострадавших в день игры в Санкт-Петербурге. "Нужны обращения в РФС со стороны болельщиков, которые пострадали, на данный момент их нет, - подчеркнул Дюков. - Поверьте, я готов биться за каждого болельщика. Если есть случаи нарушений, то мы готовы обратиться в правоохранительные органы".
Также президент РФС высказался по поводу решения МВД оштрафовать на 5 тыс. рублей болельщика "Спартака" Валерия Бевза, а также запретить ему на полтора года посещать спортивные мероприятия. "Формально у МВД был повод для задержания", - сказал Дюков.
Он заявил о том, что РФС выступает за обеспечение безопасности на матчах. "Относительно настроя МВД, оно настроено конструктивно, - отметил президент РФС. - Мы все ходим на стадионы, там есть скандирования, это является основанием для органов говорить о том, что болельщики ведут себя неправильно".
"Клубы должны защищать своих болельщиков, но мы передали права на проведение чемпионата, нам нужна безопасность. Семейная публика идет на футбол, но пока без особого желания. Что касается мата, то с этим что-то нужно делать, никто не запрещает что-то бурчать себе под нос, но это не должно превращаться в скандирование", - резюмировал Дюков.