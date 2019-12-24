РФС не получал обращений от болельщиков, пострадавших после матча "Зенит" - "Спартак"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Руководство Российского футбольного союза (РФС) не получало обращений от болельщиков, пострадавших после матча 18-го тура чемпионата России между петербургским "Зенитом" и столичным "Спартаком". Об этом журналистам сообщил президент организации Александр Дюков. В декабре произошел резонансный конфликт между фанатами "Спартака" и представителями правопорядка. 1 декабря перед матчем 18-го тура чемпионата России между "Зенитом" и московским "Спартаком" (1:0) в Санкт-Петербурге были задержаны, как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, около 90 футбольных фанатов за мелкое хулиганство, большинство из них поддерживали "Спартак". После этого организация болельщиков красно-белых "Фратрия" призвала фанатов клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) покинуть трибуны на 30-й минуте каждого матча 19-го тура, болельщики некоторых клубов поддержали акцию.

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"По матчу "Зенит" - "Спартак" - за подробными комментариями лучше обращаться в лигу, - сказал Дюков. - Нам хотелось бы видеть аншлаги и праздничную атмосферу, как на матчах сборных. Но это не означает, что мы отстраняемся, мы следим за ситуацией. Мы этим занимаемся, хотим помочь лиге, чтобы росла посещаемость, рос комфорт, болельщик чувствовал себя защищенным, но мы не должны подменять лигу". "Что касается той игры, то ушло время, чтобы узнать, почему происходили задержания. МВД не спешило со своими комментариями. В результате тех разбирательств, которые проводили мы, задержания происходили на основании материалов МВД", - добавил президент РФС. По словам Дюкова, в организацию не поступало обращений от болельщиков, пострадавших в день игры в Санкт-Петербурге. "Нужны обращения в РФС со стороны болельщиков, которые пострадали, на данный момент их нет, - подчеркнул Дюков. - Поверьте, я готов биться за каждого болельщика. Если есть случаи нарушений, то мы готовы обратиться в правоохранительные органы".

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