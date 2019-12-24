РФС будет бороться с атмосферой вражды на аренах по отношению к игрокам сборной

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) намерен бороться с атмосферой вражды на стадионах по отношению к игрокам и членам национальной команды. Об этом журналистам во вторник рассказал президент РФС Александр Дюков.

На заключительном матче (5:0) отборочного турнира чемпионата Европы в Сан-Марино ряд болельщиков оскорблял форварда россиян Артема Дзюбу. Позже генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что организация постарается идентифицировать этих фанатов, чтобы запретить им посещение матчей сборной на чемпионате Европы.

"Мы многое делаем для продвижения первой команды, особенно в регионах. Нам такая атмосфера вражды не нужна, мы будем с ней бороться. И не важно, на кого этот негатив будет выливаться", - сказал Дюков.