"Спартак" 29 февраля в гостях сыграет с "Динамо" в матче 20-го тура РПЛ

ТАСС, 24 декабря. Московский "Спартак" в гостях встретится со столичным "Динамо" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), игра пройдет 29 февраля. Календарь РПЛ с 20-го про 23-й туры опубликован на официальном сайте лиги.

Весенняя часть чемпионата откроется перенесенным матчем 18-го тура между "Сочи" и "Оренбургом", который пройдет 23 февраля. Матч был запланирован на 1 декабря, однако был перенесен из-за эпидемии ангины в составе "Сочи".

20-й тур начнется 28 февраля, в пятницу. В этот день самарские "Крылья Советов" примут "Оренбург", на 29 февраля назначены еще три встречи: ЦСКА - "Урал" (Екатеринбург), "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Москва), "Ахмат" (Грозный) - "Ростов". 1 марта, в воскресенье, пройдут матчи "Тамбов" - "Рубин" (Казань), "Краснодар" - "Уфа", "Сочи" - "Арсенал" (Тула).

В 21-м туре три встречи пройдут в понедельник, 9 марта, "Ростов" примет ЦСКА, "Спартак" - "Краснодар", "Зенит" - "Уфу". В 22-м туре "Спартак" на выезде сыграет с "Оренбургом", "Зенит" примет "Урал" (оба матча пройдут в субботу, 14 марта), 15 марта ЦСКА дома сыграет с "Уфой", "Ростов" - с "Локомотивом". Центральной встречей 23-го тура станет матч ЦСКА и "Зенита" в Москве, игра пройдет 22 марта.