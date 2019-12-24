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Футбол в России

"Спартак" 29 февраля в гостях сыграет с "Динамо" в матче 20-го тура РПЛ

Весенняя часть чемпионата откроется перенесенным матчем 18-го тура "Сочи" - "Оренбург", который пройдет 23 февраля

ТАСС, 24 декабря. Московский "Спартак" в гостях встретится со столичным "Динамо" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), игра пройдет 29 февраля. Календарь РПЛ с 20-го про 23-й туры опубликован на официальном сайте лиги.

Весенняя часть чемпионата откроется перенесенным матчем 18-го тура между "Сочи" и "Оренбургом", который пройдет 23 февраля. Матч был запланирован на 1 декабря, однако был перенесен из-за эпидемии ангины в составе "Сочи".

20-й тур начнется 28 февраля, в пятницу. В этот день самарские "Крылья Советов" примут "Оренбург", на 29 февраля назначены еще три встречи: ЦСКА - "Урал" (Екатеринбург), "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Москва), "Ахмат" (Грозный) - "Ростов". 1 марта, в воскресенье, пройдут матчи "Тамбов" - "Рубин" (Казань), "Краснодар" - "Уфа", "Сочи" - "Арсенал" (Тула).

В 21-м туре три встречи пройдут в понедельник, 9 марта, "Ростов" примет ЦСКА, "Спартак" - "Краснодар", "Зенит" - "Уфу". В 22-м туре "Спартак" на выезде сыграет с "Оренбургом", "Зенит" примет "Урал" (оба матча пройдут в субботу, 14 марта), 15 марта ЦСКА дома сыграет с "Уфой", "Ростов" - с "Локомотивом". Центральной встречей 23-го тура станет матч ЦСКА и "Зенита" в Москве, игра пройдет 22 марта.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит19143237-945
2Краснодар1998233-2035
3Ростов19104534-2834
4ЦСКА19104526-1834
5Локомотив19104528-2434
6Арсенал1974823-2325
7Уфа1967616-1725
8Динамо1966716-2124
9Урал1966724-3124
10Спартак1964919-2122
11Тамбов19631023-2621
12Ахмат1947813-2419
13Рубин1947811-2119
14Оренбург1854921-2719
15Крылья Советов19531120-2518
16Сочи1836916-2515
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