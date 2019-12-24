"Спартак" 29 февраля в гостях сыграет с "Динамо" в матче 20-го тура РПЛ

ТАСС, 24 декабря. Московский "Спартак" в гостях встретится со столичным "Динамо" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), игра пройдет 29 февраля. Календарь РПЛ с 20-го про 23-й туры опубликован на официальном сайте лиги.
Весенняя часть чемпионата откроется перенесенным матчем 18-го тура между "Сочи" и "Оренбургом", который пройдет 23 февраля. Матч был запланирован на 1 декабря, однако был перенесен из-за эпидемии ангины в составе "Сочи".
20-й тур начнется 28 февраля, в пятницу. В этот день самарские "Крылья Советов" примут "Оренбург", на 29 февраля назначены еще три встречи: ЦСКА - "Урал" (Екатеринбург), "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Москва), "Ахмат" (Грозный) - "Ростов". 1 марта, в воскресенье, пройдут матчи "Тамбов" - "Рубин" (Казань), "Краснодар" - "Уфа", "Сочи" - "Арсенал" (Тула).
В 21-м туре три встречи пройдут в понедельник, 9 марта, "Ростов" примет ЦСКА, "Спартак" - "Краснодар", "Зенит" - "Уфу". В 22-м туре "Спартак" на выезде сыграет с "Оренбургом", "Зенит" примет "Урал" (оба матча пройдут в субботу, 14 марта), 15 марта ЦСКА дома сыграет с "Уфой", "Ростов" - с "Локомотивом". Центральной встречей 23-го тура станет матч ЦСКА и "Зенита" в Москве, игра пройдет 22 марта.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|19
|14
|3
|2
|37-9
|45
|2
|Краснодар
|19
|9
|8
|2
|33-20
|35
|3
|Ростов
|19
|10
|4
|5
|34-28
|34
|4
|ЦСКА
|19
|10
|4
|5
|26-18
|34
|5
|Локомотив
|19
|10
|4
|5
|28-24
|34
|6
|Арсенал
|19
|7
|4
|8
|23-23
|25
|7
|Уфа
|19
|6
|7
|6
|16-17
|25
|8
|Динамо
|19
|6
|6
|7
|16-21
|24
|9
|Урал
|19
|6
|6
|7
|24-31
|24
|10
|Спартак
|19
|6
|4
|9
|19-21
|22
|11
|Тамбов
|19
|6
|3
|10
|23-26
|21
|12
|Ахмат
|19
|4
|7
|8
|13-24
|19
|13
|Рубин
|19
|4
|7
|8
|11-21
|19
|14
|Оренбург
|18
|5
|4
|9
|21-27
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|5
|3
|11
|20-25
|18
|16
|Сочи
|18
|3
|6
|9
|16-25
|15