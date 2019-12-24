РФС работает над получением дополнительных билетов для активных болельщиков сборной на ЧЕ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) работает над получением дополнительных билетов для активных болельщиков сборной России на чемпионат Европы 2020 года. Об этом журналистам сообщил президент союза Александр Дюков.
23 декабря объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" выступило с критикой в адрес билетной программы на Евро-2020. В данном сообщении утверждалось, что РФС оставил активных болельщиков сборной России без билетов, решив реализовывать билеты через фан-клуб сборной "Наши Парни".
"Я видел заявление "Фратрии", - сказал Дюков. - Обращение поступило 9 декабря, те билеты, которые мы получили 3 декабря, мы уже разыграли. К сожалению, эту заявку мы получили 18-19 ноября, в то время как эта программа розыгрышей промо-кодов была согласована с УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС). Мы получили всего 600 билетов - это не то, что устроило активных болельщиков".
"Сейчас мы пытаемся получить дополнительные билеты, чтобы те болельщики, которые проводили перфомансы, получили возможность поболеть за команду", - добавил президент РФС.
Сборная России заняла второе место в группе I отборочного турнира к чемпионату Европы. На групповом этапе чемпионата Европы сборная России сыграет в Санкт-Петербурге против сборных Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня) и против команды Дании (22 июня) в Копенгагене.
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.