РФС работает над получением дополнительных билетов для активных болельщиков сборной на ЧЕ

23 декабря объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" выступило с критикой в адрес билетной программы на Евро-2020. В данном сообщении утверждалось, что РФС оставил активных болельщиков сборной России без билетов, решив реализовывать билеты через фан-клуб сборной "Наши Парни".

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) работает над получением дополнительных билетов для активных болельщиков сборной России на чемпионат Европы 2020 года. Об этом журналистам сообщил президент союза Александр Дюков.

Около 70% билетов уже продано на матчи Евро-2020 в Петербурге

"Я видел заявление "Фратрии", - сказал Дюков. - Обращение поступило 9 декабря, те билеты, которые мы получили 3 декабря, мы уже разыграли. К сожалению, эту заявку мы получили 18-19 ноября, в то время как эта программа розыгрышей промо-кодов была согласована с УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС). Мы получили всего 600 билетов - это не то, что устроило активных болельщиков".

"Сейчас мы пытаемся получить дополнительные билеты, чтобы те болельщики, которые проводили перфомансы, получили возможность поболеть за команду", - добавил президент РФС.

Сборная России заняла второе место в группе I отборочного турнира к чемпионату Европы. На групповом этапе чемпионата Европы сборная России сыграет в Санкт-Петербурге против сборных Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня) и против команды Дании (22 июня) в Копенгагене.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.