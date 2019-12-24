РФС не утвердил структурные изменения в первенстве Олимп-ПФЛ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) не утвердил изменения в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (Олимп-ПФЛ), касающиеся сокращения количества групп в турнире. Об этом по итогам заседания на пресс-конференции рассказал президент РФС Александр Дюков.

"Решение не принято, так как детально не были проработаны моменты. Клубы должны играть больше, мы имеем интеграцию дальневосточных клубов в систему европейской части игр. Принято решение создать комиссию РФС, чтобы вынести соответствующее решение. Есть недоработка в плане логистики клубов на такие дальние расстояния", - сказал Дюков.

Общее собрание ПФЛ на своем заседании в начале декабря единогласно утвердило изменения. Речь идет о сокращении количества групп с пяти до четырех. Группу "Восток", которую составляли клубы Сибири, Дальнего Востока и Сахалина, упразднят. По две команды из этих регионов с сезона-2020/21 добавятся в группы "Запад", "Центр" и "Урал-Приволжье".