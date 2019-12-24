Косторная, Трусова и Щербакова прилетели в Красноярск на чемпионат России

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Ведущие российские фигуристы, в том числе фигуристки группы Этери Тутберидзе Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова прилетели в Красноярск, где 26 декабря стартует чемпионат России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Также в Красноярск прилетели Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и другие лидеры российского женского одиночного катания. Спортсменов в аэропорту встретили болельщики и представители красноярских СМИ.

Действующей чемпионкой России является Щербакова, выигравшая турнир год назад в Саранске. Второе место заняла Трусова, Косторная была третьей.