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Чемпионат России по фигурному катанию-2019

Косторная, Трусова и Щербакова прилетели в Красноярск на чемпионат России

В аэропорту спортсменов встретили болельщики и представители красноярских СМИ

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Ведущие российские фигуристы, в том числе фигуристки группы Этери Тутберидзе Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова прилетели в Красноярск, где 26 декабря стартует чемпионат России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Также в Красноярск прилетели Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и другие лидеры российского женского одиночного катания. Спортсменов в аэропорту встретили болельщики и представители красноярских СМИ.

Действующей чемпионкой России является Щербакова, выигравшая турнир год назад в Саранске. Второе место заняла Трусова, Косторная была третьей.

Теги
Чемпионат России по фигурному катанию-2019
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