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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Покровская считает обращение в CAS единственно правильным решением в вопросе санкций WADA

Тренеру по синхронному плаванию хочется, чтобы доказали правоту спортсменов, которые никогда не принимали допинг
Татьяна Покровская Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Татьяна Покровская
© Антон Новодережкин/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российская сторона приняла единственно верное решение, не согласившись с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) и продолжив борьбу в Спортивном арбитражном суде (CAS). Таким мнением с ТАСС поделилась российский тренер по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

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19 декабря наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал общему собранию членов организации не согласиться с санкциями WADA. Во вторник общее собрание на заседании в Москве согласилось с этими рекомендациями, до 30 декабря оно отправит решение о несогласии в WADA, которое затем подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Тут уже другого решения быть не может, - сказала Покровская. - Конечно, несправедливо [наложены санкции со стороны WADA], мы без вины осужденные, поэтому, конечно, надо бороться, идти в арбитражный суд, доказывать свою правоту, ну а смогут ли доказать люди, которые будут этим заниматься, - тут я не знаю, не мне судить, но хочется, чтобы все же доказали правоту спортсменов, которые никогда не принимали допинг. И чтобы они имели возможность участвовать в Олимпиаде, потому что чистые спортсмены не виноваты. Обязательно нужно доказывать с хорошими, сильными адвокатами".

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. До вердикта CAS эти санкции не могут вступить в силу.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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