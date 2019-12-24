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Футбол в России

Маурисио Перейра признан болельщиками "Краснодара" лучшим футболистом команды в истории

В составе российской команды уругвайский полузащитник провел 201 игру, забил 29 мячей и отдал 31 голевую передачу

ТАСС, 24 декабря. Уругвайский полузащитник Маурисио Перейра занял первое место в голосовании болельщиков "Краснодара" на звание лучшего футболиста в истории команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Для голосования болельщикам были предложены восемь кандидатур: Виталий Калешин, Шарль Каборе, Франсишку Вандерсон, Жоаозиньо, Одил Ахмедов, Федор Смолов, Юра Мовсисян, Андреас Гранквист и Перейра.

Уругваец занял первое место, набрав 37,86% голосов. Вторым стал Гранквист (25,41%), третьим - Мовсисян (20,77%).

Перейра перешел в "Краснодар" в феврале 2013 года из аргентинского "Лануса". В составе российской команды он провел 201 игру, забил 29 мячей и отдал 31 голевую передачу. Вместе с "Краснодаром" Перейра два раза стал бронзовым призером чемпионата России (2014/15, 2018/19).

30 июля 2019 года 29-летний уругваец перешел в американский "Орландо", выступающий в Главной футбольной лиге (МЛС). Перейра провел 6 матчей в заокеанском чемпионате, в которых не смог отличиться результативными действиями.

Теги
Российский футбол
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