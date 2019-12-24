Валуев: WADA не дало реальных доказательств вины России в деле антидопинговой лаборатории

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не предоставило реальных доказательств вины российской стороны по делу московской антидопинговой лаборатории. Такое мнение ТАСС высказал депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.
19 декабря наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал общему собранию членов организации не согласиться с санкциями WADA. Во вторник общее собрание на заседании в Москве согласилось с этими рекомендациями, до 30 декабря оно отправит решение о несогласии в WADA, которое затем подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).
"Мы ждем подачи [иска] в CAS, но не стоит забывать, что, несмотря на решение WADA, вердикта суда еще нет, - сказал Валуев. - Поэтому мы выступаем под флагом и гимном, мне не известны доводы, которые будут приведены в CAS, но это все звенья одной цепи. Мы единственная страна на сегодняшний день, у которой потребовали полностью данные антидопинговой лаборатории, и мы сделали это, пошли на все требования и просьбы WADA. Мы соответствуем тому, что от нас требуют, но вопрос в том, что никаких адекватных доказательств того, что было что-то искажено, нет, это все на словах, поэтому дело за судом".
9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. До вердикта CAS эти санкции не могут вступить в силу.