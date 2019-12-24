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"Газпром нефть" станет партнером команд ралли "Дакар" в Саудовской Аравии

Мероприятие пройдет с 5 по 17 января

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Оператор бизнеса масел "Газпром нефти" - "Газпромнефть - смазочные материалы" станет техническим партнером участников автомарафона "Дакар", который пройдет в Саудовской Аравии в январе 2020 года, сообщает компания.

Международный ралли-рейд "Дакар-2020" пройдет в Саудовской Аравии с 5 по 17 января 2020 года. Общая протяженность марафона составит более 7 тыс. км, из которых 5 тыс. км пройдут в гоночных условиях на 12 спецучастках. Большая часть маршрута пролегает по песчаным трассам, в том числе по "Пустой четверти" - крупнейшему непрерывному пространству песчаной пустыни, известному как пустыня Руб-эль-Хали.

"Газпром нефть" обеспечит команды "МАЗ-СПОРТавто" и G-Energy Team маслами G-Energy, а также окажет техническую поддержку в подборе и диагностике смазочных материалов на протяжении всего ралли-рейда.

"В течение всей гонки сопровождать команды будет передвижная мобильная лаборатория, специалисты которой в конце каждого спецучастка проверят эффективность работы смазочных материалов в агрегатах "боевых" автомобилей. Во время сервисных остановок на бивуаках будут отобраны пробы масел и протестированы по более чем 20 параметрам. Результаты исследований в дальнейшем будут использованы для разработки и производства новых рецептур масел", - говорится в сообщении.

"Газпром нефть" производит порядка 50 наименований моторных масел G-Energy для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе линейку, разработанную для профессиональных гоночных автомобилей и спорткаров.

"Прямое сотрудничество с крупнейшими производителями автомобильной техники и участие в самых сложных международных соревнованиях позволяют нам получать обратную связь от пилотов, механиков и инженеров в режиме реального времени. Мы учитываем полученные данные при разработке новых видов моторных, трансмиссионных и редукторных масел. Благодаря такой экспертизе мы первыми в России вывели на рынок специализированные продукты для автоспортивных и грузовых автомобилей с высокими нагрузками, которые неизменно подтверждают свою эффективность в экстремальных эксплуатационных условиях", - сказал генеральный директор "Газпромнефть - смазочные материалы" Александр Трухан.

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