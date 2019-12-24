Министерство спорта РФ дополнительно выделит 846 млн руб. на экипировку сборных команд

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Подведомственное Министерству спорта РФ ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России" во вторник объявило еще один тендер на закупку экипировки для членов российских команд в олимпийских видах спорта. Соответствующий документ размещен на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составит 846,25 млн руб. Ранее в понедельник было открыто два тендера на закупку экипировки на суммы 380,9 млн руб. и 72,85 млн руб. В общей сложности Министерство спорта РФ выделит 1,3 млрд руб. на закупку экипировки.

Сроки подачи заявок по всем контрактам истекают 31 декабря. Заявки будут рассмотрены до 10 января.

По контракту на 846 млн руб. будут закуплены куртки, спортивные костюмы, шорты, кроссовки и др. По соглашению на сумму 380,9 млн руб. предусмотрена закупка футболок, рубашек, спортивных костюмов, головных уборов и др. Третье соглашение предусматривает покупку сумок и носков.