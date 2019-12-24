ОКР создал организационный комитет по подготовке и проведению Всемирных игр ТАФИСА-2024

ТАСС, 24 декабря. Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) принял решение о создании организационного комитета по подготовке и проведению Всемирных игр Международной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА) 2024 года в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает служба информации ОКР.

ОКР, который является организатором Всемирных игр ТАФИСА 2024 года, утвердил состав организационного комитета в количестве 11 человек. В оргкомитет вошли представители ТАФИСА, ОКР, Министерства спорта РФ, правительства Нижегородской области и Российского союза боевых искусств.

Всемирные игры ТАФИСА проводятся с 1992 года с периодичностью раз в четыре года, первые Игры прошли в Германии. Соревнования проходят под патронажем МОК, ЮНЕСКО и Международного совета физического воспитания и спорта (ICSSPE). В 2020 году Всемирные игры ТАФИСА пройдут в Лиссабоне.

Программа Всемирных игр состоит из двух частей: спортивной (соревнования по неолимпийским видам спорта - самбо, армрестлинг, перетягивание каната, фистбол, спортивно-бальные танцы и другие) и демонстрационной (традиционные национальные виды спорта). ТАФИСА была основана в 1991 году, основной задачей ассоциации является продвижение массового спорта на международном уровне.